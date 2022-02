Juve, il Basilea ci prova: tenta Kaio Jorge

TORINO - Attenzione: quando si dice che il mercato non finisce mai, non è solo retorica. Chiedere all’attaccante bianconero Kaio Jorge, per credere, il quale è ancora potenzialmente in odore di trasferimento. Ci sono infatti Federazioni in cui la sessione di mercato invernale non è ancora formalmente terminata, quella Svizzera tra queste: dunque le cessioni ai club affiliati a queste federazioni sono ancora possibili. Il Basilea , nello specifico, si è fatto avanti con l’entourage del giovane brasiliano acquistato dalla Juventus in estate. Gli elvetici sono infatti nelle condizioni di dover provare a porre rimedio alla non marginale partenza di Cabral, appena ceduto alla Fiorentina per 16 milioni di euro. E, appunto, hanno individuato in Kaio Jorge un profilo ideale. Aggiungendosi ad alcuni club russi, pure loro già adoperatisi per valutare la situazione.

Ovviamente si tratterebbe di un prestito, nel caso. La Juventus non ha alcuna intenzione di cedere Kaio Jorge a titolo definitivo. Anzi, la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di cederlo neanche in prestito. Ma è chiaro che con l’arrivo di Vlahovic le possibilità di utilizzo per l’ex Santos sono ancora minori. Dunque l’opinione del giocatore sarà tenuta in considerazione. Da parte sua, però, Allegri, sta facendo opera di persuasione: crede nelle qualità di Kaio ed è convinto che se il ragazzo avrà pazienza, troverà i suoi giusti spazi anche in questo finale di stagione.

Nel caso della svizzera, c’è ancora qualche... ora di tempo per riflettere. Il mercato chiude il 15 febbraio. Qualche giorno in più, invece, per valutare le strade che possono portare in Russia laddove la sessione prosegue fino al 22 febbraio.