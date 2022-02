A Bola: "La Juve ha osservato Portugal, portiere della Portimonense"

TORINO - Secondo quanto riferito dal quotidiano portoghese "A Bola", gli osservatori della Juventus si sarebbero recati personalmente in Portogallo per visionare un portiere: si tratta di Samuel Portugal, estremo difensore brasiliano della Portimonense (dalla quale nella scorsa estate è arrivato in Italia l'attaccante dell'Udinese Beto). Alcune "spie" della Vecchia Signora sarebbero state infatti presenti sugli spalti nel match fra la squadra dell'Algarve e il Boavista, valida per la ventiduesima giornata della massima serie portoghese e terminata 1-1, proprio con l'intenzione di prendere "appunti" sul 27enne, che recentemente ha firmato un nuovo contratto fino al 2026 con una clausola rescissoria di 40 milioni.