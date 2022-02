De Ligt vede solo Juve: al via il piano 2025

TORINO - "Sono un italiano vero", cantava ieri Matthijs De Ligt in auto assieme alla fidanzata AnneKee Molenaar. Ma l’olandese è soprattutto - e sempre di più - uno juventino vero. Quello per la Juventus e per Torino è stato un colpo di fulmine: dal trionfo al Golden Boy 2018 di Tuttosport al maxi trasferimento dell’estate successiva (2019), quando passò dall’Ajax alla Juventus per 75 milioni di euro. La crescita del 22enne di Amsterdam è stata esponenziale, in linea con le aspettative. Una certezza in campo e un leader nello spogliatoio, sempre pronto a metterci la faccia anche a fine partita. La Juventus è molto soddisfatta del centrale oranje e Matthijs si trova a meraviglia in bianconero, tanto che rimarrebbe volentieri ancora per un po’ alla corte di Massimiliano Allegri. L’ex Ajax non diventerà una bandiera del club - ma questo si immaginava fin dal primo giorno - però un suo divorzio imminente non è ancora così scontato come potrebbe sembrare.