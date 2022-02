Zaniolo, Juve in pressing: la pista è calda

TORINO - La Juventus non ha ancora tagliato il traguardo Champions, ma ha già in mente come festeggiare in caso di piazzamento tra le prime quattro. Il regalo non è ancora impacchettato, però è già stato individuato. È un ragazzone biondo di 22 anni tutto forza, muscoli e tecnica: Nicolò Zaniolo. La pista viene segnalata sempre più calda. Il tuttocampista della Roma, un po’ centrocampista e un po’ attaccante esterno, è in pole position nella lista estiva del ds juventino Federico Cherubini. Una prima fila rafforzata dall’ottimismo emerso nei primi contatti indiretti. Alla Continassa vogliono Zaniolo. E a Trigoria, in assenza di un rinnovo di contratto (quello attuale scade nel 2024), potrebbero trovarsi a dover sacrificare l’azzurro in nome del bilancio, anche per avere una potenza di spesa maggiore nella prossima campagna acquisti. Tradotto: seppur il puzzle sia ancora tutto da costruire, gli spifferi che giungono dai salotti del mercato inducono all’ottimismo.