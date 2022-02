Juve, il Consiglio d'Amministrazione c’è il 23. Dopo i rinnovi

La prossima settimana, mercoledì, a poche ore dall’ottavo di finale di andata contro il Villarreal, si terrà il consiglio d’amministrazione della Juventus, appuntamento di solito trascurabile da parte dei tifosi, ma che diventa un passaggio chiave per definire il futuro della Juventus. Perché, durante la riunione alla Continassa, si discuterà molto di futuro e, in particolare, di chi va, chi viene e chi resta. Ovviamente non si parlerà di questioni tecniche, ma di indicazioni economiche.