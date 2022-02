Cuadrado, doppio traguardo: trascinare la Juve e firmare

TORINO - Più ala che terzino. Anche se Juan Cuadrado si è - e ci ha - abituato a giocare su tutta la fascia destra della Juventus , dando il suo contibuto indifferentemente in difesa, a centrocampo e in attacco, a seconda delle necessità, stasera contro il Villarreal negli ottavi di Champions il colombiano dovrebbe essere chiamato a completare il tridente d’attacco orfano di Paulo Dybala . […] Cuadrado ha il piede meno vellutato del numero 10, ma può trascinare da vero leader la Juventus al passaggio del turno perché è un giocatore imprevedibile, capace di saltare l’uomo e di andare al cross dal fondo per i piedi e la testa di Vlahovic e Morata, ma può anche cercare la conclusione personale con un tiro da fuori area o con un incursione tra i difensori avversari. […] Oltre ai compiti in attacco a Cuadrado sarà chiesto anche il sacrificio di arretrare e compattare il centrocampo bianconero per chiudere ogni varco al Villarreal.

Il rinnovo dopo la Champions

Cuadrado va di fretta perché, dopo la Champions, sarà l’ora dei rinnovi. L’ad Maurizio Arrivabene lo aveva detto che a febbraio avrebbe incontrato agenti e giocatori per discutere dei prolungamenti. La lista dei bianconeri in scadenza è lunga e alcuni casi sono difficili da dipanare. Quello di Cuadrado invece appare uno dei rinnovi più scontati: tutti sono ampiamente soddisfatti in casa Juventus delle prestazioni del colombiano, che ha avuto un rendimento al di sopra la media e si è sempre reso disponibile. Cuadrado guadagna quasi 4 milioni netti a stagione e, a 33 anni, gli verrà offerto un triennale (o un biennale con opzione sul terzo) che sarà più o meno sulle stesse cifre. La trattativa sul rinnovo era già stata avviata in autunno e le parti avevano pressoché raggiunto un accordo, ma poi tutto era stato rimandato a febbraio, anche se il rinnovo non è mai stato messo in discussione.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport