Sport: "Juve, Dybala è pronto a firmare con il Barcellona"

Paulo Dybala sarebbe disposto ad abbandonare la Juventus dopo 7 anni per firmare con il Barcellona. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, la Joya vorrebbe giocare in Liga, nonostante abbia già ricevuto diverse proposte da vari club di Premier League. Il club catalano, considerata la difficile situazione economica che sta vivendo, sarebbe fortemente interessato al numero 10 della Vecchia Signora, che potrebbe liberarsi a zero, visto che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e che il rinnovo è diventata una questione spinosa da diversi mesi. La dirigenza bianconera avrebbe proposto all’argentino un prolungamento contrattuale le cui cifre dovrebbero variare in base agli obiettivi raggiunti. L’opzione non avrebbe entusiasmato la Joya, che gradirebbe cambiare aria per continuare a crescere come giocatore e vincere altri titoli.