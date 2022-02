Morata, l'agente nell'hotel Juve: ecco il motivo

Non è il primo appuntamento e sicuramente non sarà l’ultimo. Ieri, prima della sfida di Champions League di VilaReal, i dirigenti bianconeri hanno visto in hotel l’agente di Alvaro Morata, lo spagnolo Juanma Lopez. Un secondo incrocio dopo quello dei giorni scorsi a Torino. E nuovi summit sono previsti entro giugno. Già, perché se Morata lunedì ha detto «io rimarrei alla Juventus a vita», alla Continassa hanno intenzione di fare di tutto per trasformare l’attuale prestito del madrileno in un acquisto a titolo definitivo.