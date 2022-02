Juve, nuovi contatti per Zaniolo: la pista si scalda!

Il mercato centrocampisti della Juventus non si fermerà alla Z di Zakaria . Il mediano svizzero, arrivato a gennaio dal Borussia Mönchengladbach, ha alzato e irrobustito la mediana. Ma per l’estate alla Continassa, naturalmente al netto di qualche cessione, hanno intenzione di attuare la Fase 2. Obiettivo: un altro centrocampista, però con caratteristiche diverse. L’identikit che emerge dai salotti delle trattative è abbastanza chiaro. È caccia a un giocatore che alla fisicità tanto cara a Massimiliano Allegri abbini anche abilità negli inserimenti, nell’ultimo passaggio e in zona gol. Meglio se sarà un tuttocampista capace di “armare” e dialogare con il super bomber Dusan Vlahovic , ma anche di strappare o garantire reti con soluzioni come il tiro da fuori o il colpo di testa.

Tutti questi motivi, uniti alla volontà di investire su un profilo giovane e magari anche italiano, hanno portato la Juventus a cominciare la semina per Nicolò Zaniolo con grande anticipo. Il puzzle è ancora da costruire, però i contatti proseguono e l’ottimismo cresce. Il 22enne azzurro, già vicino ai bianconeri in passato, non solo è il primo nome della lista, ma in questo momento è la pista più concreta. Soprattutto perché l’ex Inter non ha ancora rinnovato il contratto con la Roma (scadenza 2024). Seppur ufficialmente i giallorossi non considerino il figlio d’arte in vendita, è sempre più forte la sensazione che Zaniolo in estate possa essere sacrificato in nome del bilancio e di un maggior margine di manovra nella campagna acquisti. La valutazione (40 milioni) non sembra spaventare a priori la Juventus, che si sta già muovendo concretamente con l’obiettivo di blindare l’affare a qualificazione Champions garantita per evitare il possibile traffico estivo.

Zaniolo a Roma sta bene, però in caso di addio preferirebbe una soluzione in Serie A. Anche per questo il ds Federico Cherubini ha buone possibilità di regalare ad Allegri un jolly offensivo utilizzabile come mezzala, ma anche come esterno o trequartista. Il tuttocampista di Massa è arrivato a Roma via Inter nell’operazione Nainggolan , ma da ragazzino è passato dal vivaio della Fiorentina. È un percorso simile a quello degli ex viola-juventini Federico Bernardeschi , Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport