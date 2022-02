Pogba lancia messaggi alla Juve: gli scenari per tornare a Torino

TORINO - [...] Alla Continassa, nonostante i timori legati ai cavalli di ritorno e soprattutto agli ingaggi in doppia cifra, non sono però completamente indifferenti ai messaggi di amore di Paul Pogba. Il 28enne campione del mondo francese ha il contratto in scadenza con il Manchester United e il rinnovo è tutt’altro che scontato. Tra i ricchi corteggiamenti di Real Madrid e soprattutto Paris Saint-Germain, resiste l’ipotesi Juventus. Sarebbe una scelta anche di cuore dal momento che il Polpo, legatissimo all’ambiente bianconero e a Torino, dovrebbe “accontentarsi” di un ingaggio più umano rispetto ai 13 milioni netti incassati negli ultimi sei anni a Old Trafford. Alla Continassa non vorrebbero andare oltre i 7 milioni netti più bonus garantiti a Vlahovic, anche se un’eccezione per Pogba non è da escludere. A maggior ragione nel caso in cui la Juventus e Dybala, al centro di un prolungamento complicato, dovessero separarsi. I dirigenti bianconeri preferirebbero spendere per il cartellino (ecco perché Zaniolo è in pole) piuttosto che svenarsi negli stipendi. Pogba gratis, però, è un’opportunità da non scartare a priori. Anche perché il Polpo sarebbe una garanzia sotto tutti i punti di vista.