Juve, i conti sono in rosso e i rinnovi in ribasso

Chiusa la sessione invernale del mercato, approvato il bilancio della semestrale. Come da programma, si passa ora alla disamina della questione “contratti in scadenza”, per poi passare alla definitiva progettazione della prossima stagione. Funziona così, tocca muoversi d’anticipo (e anche per questo la società auspica di poter considerare risolta la pratica qualificazione Champions in tempi ragionevoli).

Sono imminenti incontri con (gli agenti di) Paulo Dybala, e Juan Cuadrado, e Federico Bernardeschi, e Mattia De Sciglio, e Mattia Perin. L’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il responsabile del mercato Federico Cherubini si presenteranno dopo aver apparecchiato la scrivania a modo. Ponendo cioè in bella vista una più o meno virtuale foto di Dusan Vlahovic da una parte e una copia dell’ultima semestrale dall’altra, quella approvata dal Consiglio d’amministrazione tenutosi ieri, presieduto da Andrea Agnelli.

La foto di Vlahovic (magari girato di spalle, con il 7 sulla maglia) serve per far capire che se c’è da spendere, la Juventus è disposta a spendere. Il progetto è ambizioso e costruito per il medio-lungo periodo più ancora che per il breve, ergo scendere dalla barca proprio ora non conviene. Il bilancio, invece, tornerà utile per ricordare che il contesto non è più quello delle vacche grasse (o zebre danzanti) in cui erano state firmate le intese che ora stanno andando a scemare. I tempi in cui i 3 o 4, persino 6 o 7 milioni netti a stagione erano una sorta di minimo sindacale su cui andare ad incastonare ulteriori ricchi premi, cotillon e oneri accessori per i diretti interessati e per chi li accompagna al banchetto.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport