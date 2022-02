Juve, occhi su Asllani e Viti

TORINO - Occhi puntati su Mattia Viti e Kristjan Asllani , osservati speciali della Juventus nella sfida di questo pomeriggio in casa dell’Empoli. Il primo non è ancora sicuro di partire dall’inizio, mentre il secondo è annunciato tra i titolari. Dopo aver ricevuto tante relazioni positive sui due classe 2002 di Andreazzoli , in giornata i dirigenti bianconeri verificheranno di persona le qualità del difensore e del centrocampista. Non sarà un esame definitivo, parliamo di 20enni in rampa di lancio, ma qualche buon indizio in ottica futuro potrebbe anche emergere.

Il difensore

Viti è nel mirino della Juventus già da diversi mesi. È vero che i bianconeri a gennaio si sono assicurati un altro centrale di prospettiva, l’ambitissimo Federico Gatti (rimasto in prestito al Frosinone), ma alla Continassa sono consapevoli che prima o poi bisognerà trovare dei sostituti anche per Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Meglio se giovani e italiani. Proprio come Viti, che dalla sua, oltre al fisico (190 centimetri), ha una qualità tutt’altro che secondaria: è mancino come Chiellini. In questa stagione Viti, che è seguito con una certa attenzione anche dall’Inter, ha già collezionato 16 presenze tra Coppa Italia (2) e campionato. Magari oggi riuscirà a incrociare quel Dusan Vlahovic soltanto ammirato dalla panchina nella sfida contro la Fiorentina di fine novembre.

Il regista

In quella partita - come anche nel match d’andata contro la Juventus - non c’era nemmeno Kristjan Asllani, l’ultimo gioiellino lanciato dall’Empoli. Il centrocampista dell’Under 21 albanese (5 presenze) è cresciuto nel vivaio dei toscani e, nonostante la giovane età, sta diventando inamovibile per Andreazzoli (sempre titolare nelle ultime tre partite). Mezzala e soprattutto regista: le qualità del ragazzo non stanno passando inosservate. Le big di Serie A, compresa la Juventus, hanno già drizzato le antenne.