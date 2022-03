Juve, il papà di Bernardeschi e Zaniolo: il viola va di moda a Torino

TORINO - Mercato - e rinnovi - permettendo, la Juventus nel 2022-23 potrebbe presentarsi al Franchi ancora più viola. Già, perché ai vari Dusan Vlahovic (super colpo di gennaio), Federico Chiesa (in infermeria dopo l’operazione ai legamenti), Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado (il carrarino e il colombiano stanno prolungando il contratto), potrebbe aggiungersi un altro ex Fiorentina : Nicolò Zaniolo . Il tuttocampista azzurro è diventato famoso a Roma , ma è cresciuto nel vivaio del club toscano come Vlahovic, Chiesa e Bernardeschi. Ed è proprio grazie all’intuizione del papà di quest’ultimo - Alberto Bernardeschi - che Zaniolo nel 2010 sbarca nel settore giovanile della Fiorentina. Bernardeschi padre, all’epoca tra gli osservatori della società viola tra Liguria e Toscana - segnala il figlio d’arte, notato tra i ragazzini del Genoa . Zaniolo resterà a Firenze fino al 2016.

Avventura terminata con una bruciante delusione: la mancata conferma per la Primavera. Nicolò ci rimase malissimo, ma non si arrese. E così, dopo la tappa nell’Entella, l’escalation con la Primavera dell’Inter e il salto nella Roma all’interno dell’operazione Nainggolan, in futuro potrebbe esibirsi al Franchi con la maglia della Juventus. L’ipotesi è concreta, ma il puzzle con la Roma è ancora tutto da impostare e completare. Di certo c’è che la Juventus, sottotraccia, ha già mosso passi importanti per regalare il 22enne di Massa a Massimiliano Allegri. Al contrario a Trigoria non si sono ancora attivati per prolungare il contratto di Zaniolo, che scade nel 2024. E senza rinnovo, la cessione dell’azzurro è praticamente scontata. Una sorta di sacrificio in nome del bilancio e per garantirsi un maggior margine di manovra sul mercato.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport