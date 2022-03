Da Dybala a Cuadrado, la Juve pensa ai rinnovi: gli aggiornamenti

TORINO - Paulo Dybala al centro dell’attenzione per ciò che concerne il capitolo “giocatori in scadenza di contratto”. Ma, come ricorda spesso anche l’amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene: «Abbiamo anche altri rinnovi: Cuadrado, Perin, Bernardeschi che è un campione d’Europa e De Sciglio: ci prendiamo il nostro tempo». E ancora: «Incontreremo tutti i giocatori in scadenza. Guardiamo avanti. Discuteremo i rinnovi nei tempi corretti e con uno sguardo al futuro. Ottimismo? I contratti si fanno in due, ci può essere ottimismo da una parte e pessimismo dall’altra e viceversa. I rinnovi comportano una trattativa e, ogni parte che vi partecipa, si pone un obiettivo». In teoria, stando alle precedenti dichiarazioni, gli incontri erano in agenda per l’ultima settimana di febbraio. O, quantomeno, a partire da. Le tempistiche sono slittate un po’: vuoi per motivi contingenti, vuoi per motivi strategici. La necessità di raggiungere “l’obiettivo” di cui sopra. La Juventus non ne fa solo una questione tecnica: del resto sia Dybala, sia Cuadrado, sia De Sciglio, sia Bernardeschi (che è un campione d’Europa, cit.), sia Perin hanno dimostrato di avere il “physique du rôle” per stare alla Juventus. Chi più da protagonista, chi più da gregario.