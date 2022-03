The Scottish Sun: "Ramsey disposto a tutto: si paga le cure di tasca propria"

L'avventura di Aaron Ramsey in Scozia fatica a decollare. I problemi fisici del gallese, che hanno portato la Juventus alla decisione di liberarsene al più presto, continuano a perseguitarlo anche nella sua nuova tappa con i Rangers. Da quando ha raggiunto il club scozzese, infatti, il centrocampista ha collezionato solo quattro presenze, per un totale di 94 minuti complessivi. Nello spezzone finale del match di andata dei sedicesimi di Europa League del 17 febbraio contro il Borussia Dortmund, terminato con la vittoria dei Rangers per 4-2, Ramsey è finito ko per un problema fisico che lo ha costretto a saltare le ultime quattro partite della squadra. Stando a quanto riporta The Scottish Sun, il 31enne vorrebbe disperatamente tornare in campo al più presto per dare una mano nella lotta per il titolo, e per questo avrebbe deciso di mettere mano al portafoglio per spendere 30mila sterline (circa 36mila euro) di tasca propria per sottoporsi a cure specialistiche. Insomma, un vero e proprio tour de force per il gallese che sarebbe ottimista sul recupero, a patto che non arrivino altre brutte sorprese, a cui è tristemente abituato.