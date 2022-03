Juve, da Gatti a Ginter: lavori in corso per la difesa del futuro

TORINO - L'emergenza in difesa continua, ormai non si può neanche più parlare di situazione straordinaria. Al limite fa specie che anche Daniele Rugani abbia dovuto restare ai box causa infortunio proprio in un momento in cui, per la seconda volta in questa stagione, avrebbe avuto modo di prendersi la scena. Ma sul fatto che Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci debbano essere gestiti, non vi sono dubbi di sorta. Il capitano, dall’alto dei suoi 37 anni, sta già facendo del miracoloso, per carità. E pure Bonucci continua ad essere un pilastro della squadra bianconera, oltre che della Nazionale. Tuttavia, in ottica futura, occorre ragionare ampiamente ed approfonditamente sulle mosse migliori onde gestire al meglio i reduci della B+BBC (quei Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini che hanno scritto la storia del calcio mondiale) e onde evitare nuovi circoli viziosi di infortuni, difficoltà, acciacchi, emergenze. Ecco perché il responsabile del mercato bianconero Federico Cherubini ha già provveduto, in inverno, a “bloccare” Federico Gatti. Ed ecco perché, già da ora, si sta guardando intorno.