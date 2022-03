Juve, tra Renan Lodi ed Emerson Palmieri è sfida al Napoli per Olivera

TORINO - Missioni, sondaggi, contatti. La Juventus sfreccia a sinistra alla ricerca di un erede di Alex Sandro. Non è ancora il tempo delle scelte. In questo momento alla Continassa si guardano intorno anche per capire la percorribilità delle varie piste. Così, dopo il blitz madrileno per visionare Renan Lodi in Atletico-Manchester United, i dirigenti bianconeri hanno preso informazioni per un vecchio pallino (Emerson Palmieri) e per uno dei laterali mancini rivelazione della Liga: Mathias Olivera. L’idea, al netto della cessione di Alex Sandro, è quella di rinfrescare la fascia con un nuovo acquisto da aggiungere al jolly Mattia De Sciglio, pronto a rinnovare il contratto che scade a giugno.