Dybala, ora serve chiarezza: l'offerta della Juve e le richieste del giocatore

L'unica certezza è che siamo alla fine della vicenda. Ottima notizia perché il rinnovo di Paulo Dybala è, fin qui, stata una delle trattative più estenuanti per chi ne è stato protagonista e per chi l’ha osservata da fuori. Anche, e soprattutto, perché è coincisa con una stagione snervante per il fuoriclasse argentino, passato da un infortunio a un altro, senza mai trovare continuità e senza, finora, dare il contributo che lui per primo sperava di dare.

Giovedì Jorge Antun , l’agente di Dybala, incontrerà nella sede bianconera della Continassa Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene , rispettivamente direttore sportivo e amministratore delegato della Juventus. E potrebbe esserci anche lo stesso Paulo Dybala. Sarà il primo della serie definitiva degli incontri per rinnovare il contratto del numero dieci juventino o per dirsi addio.

Le parti arrivano all’incontro guardinghe. Paulo Dybala, per esempio, ha capito che non tira aria di aumento di stipendio e, in generale, il clima non è quello del “volemose bene”. Intendiamoci, la Juventus è tutt’altro che ostile nei confronti del giocatore, ma è ovvio che si aspetta un approccio completamente diverso da parte sua rispetto a quello con cui si iniziò la trattativa fra settembre e ottobre, all’indomani della fine dell’era Ronaldo e, potenzialmente, all’alba dell’era Dybala. L’evolversi degli eventi rimette tutti intorno a un tavolo quattro mesi dopo, quando sembra appena iniziata l’era Vlahovic e questo non è un dettaglio nella trattativa, perché ridistribuisce le forze fra le parti. [...]

Ma Dybala ha delle offerte in tasca? In questo momento pare di no. Nel senso che non ha nulla di concreto. Neanche dall’Inter, che pure si muove intorno al ragazzo con furbizia e abilità. Quindi Dybala potrebbe rimanere senza altre offerte a parte quella della Juventus? No, non è credibile che un giocatore del suo livello, a parametro zero, non trovi un club interessato, ma bisogna capire che tipo di club e in che campionato. Dybala, oggi, è nella Juventus, club che offre certe garanzie di competitività e un calciatore che lascia la via vecchia per la nuova tiene sempre in grande considerazione la competitività del club in cui approda.

Insomma, il tavolo della trattativa vede un Dybala più debole rispetto a ottobre, ma anche una Juventus che non ha tutte queste certezze nello scaricare un giocatore che ha delle qualità tecniche indiscutibili e che resta sempre molto amato dal tifo (se poi tornasse a giocare bene e segnare qualche gol, il ritorno nel cuore del popolo bianconero sarebbe repentino quanto certi suoi dribbling). Quindi una mediazione onorevole potrebbe anche essere trovata: la Juventus potrebbe conservare più o meno il suo livello retributivo attuale (intorno ai 7 milioni netti a stagione), aggiungendo al contratto dei bonus legati a obiettivi statistici rilevanti (numero di partite giocate, gol, assist) e non certo facili da raggiungere.

