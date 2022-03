Zaniolo alla Juve, la fiducia aumenta. Renato Sanches c'è, Pogba manda segnali

L’attesa per il rinnovo di Paulo Dybala non frena i movimenti di mercato. La Juventus è pronta a sedersi al tavolo con l’agente della Joya (i dettagli a fianco), ma in attesa di capire di che colore sarà la fumata continua a lavorare per rinfrescare e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Alla Continassa, dopo la ciliegina invernale Dusan Vlahovic, è il centrocampo la priorità. In previsione c’è almeno un colpo, forse due, in base alle opportunità e alle cessioni che si concretizzeranno nei prossimi mesi. A inizio marzo le gerarchie sono mobili e variabili, ma di sicuro Nicolò Zaniolo s’avvicina all’estate in pole position. I contatti proseguono sotto traccia e la fiducia aumenta. Il 22enne tuttocampista azzurro, in caso di divorzio dai giallorossi, si vede bianconero. [...]