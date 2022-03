Juve, Emerson Palmieri per il dopo Alex Sandro: i dettagli e le alternative

TORINO - Un rinforzo in fascia arriverà dai rinnovi (De Sciglio) e l’altro dal mercato. Se il prolungamento del jolly azzurro è dato per scontato, tutt’altro che certa è la conferma di Alex Sandro . Anzi... Dopo sette stagioni insieme, la separazione potrebbe convenire tanto alla Juventus quanto al terzino ex Porto, a Torino dal 2015. Non a caso i dirigenti della Continassa sono segnalati attivi su diversi laterali sinistri. Un nome in ascesa è quello di Emerson Palmieri . Quello per l’azzurro campione d’Europa è il più classico dei ritorni di fiamma. L’italo-brasiliano in estate si è trasferito in prestito dal Chelsea al Lione, dove si sta confermando su ottimi livelli: 26 presenze, 2 assist e un gol. I francesi stanno valutando il riscatto dai londinesi, ma su Emerson è tornata a drizzare le antenne anche la Juventus. L’ex Roma e Palermo, già vicino al ritorno in Serie A in passato, convince sotto tutti i punti di vista. Emerson ha 27 anni e allo spessore internazionale abbina la conoscenza del nostro campionato.