Dybala-Juve, rinviato l'incontro per il rinnovo

TORINO - La telenovela Dybala-Juventus prosegue: l'incontro con il procuratore Antun e il suo entourage, originariamente previsto per domani (giovedì 10 marzo), è stato infatti rinviato a data da destinarsi. Dalle prime indiscrezioni si apprende che il nuovo summit potrebbe essere fissato a dopo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Villarreal, in programma all'Allianz Stadium di Torino il prossimo 16 marzo. Dybala, che avrebbe dovuto presenziare insieme ai suoi agenti, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club bianconero, oltre alla Joya, sta cercando un accordo con gli altri calciatori in rosa prossimi allo svincolo: Perin, Cuadrado, De Sciglio e Bernardeschi.