As: "L'Atletico Madrid pensa al colpo Dybala"

MADRID (Spagna) - Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo "As" il mancato appuntamento fra la Juventus e l'entourage di Paulo Dybala per disutere i termini del rinnovo del contratto avrebbe fatto "ingolosire" l' Atletico Madrid . Il rapporto contrattuale fra i bianconeri e la Joya, com'è noto, scadrà il 30 giugno e i Colchoneros sarebbero più che vigili sulla vicenda. D'altronde, per Simeone firmare come free agent un giocatore da 112 gol e 42 assist in 281 presenze in maglia juventina sarebbe sicuramente un grande affare.

L'Inter di Beppe Marotta, il ds che lo ha portato a Torino, sta valutando l'evolversi della situazione da tempo, cosa che, come ha appreso "As", sta facendo anche l'Atletico Madrid. Il direttore sportivo Andrea Berta ama molto l'argentino e i Colchoneros negli ultimi mesi hanno avuto contatti con l'ambiente vicino al calciatore: un'opportunità di mercato che il club sta analizzando, per un profilo che è già risuonato più volte in questi anni. Nel 2018, l'incontro tra Dybala e Simeone in un ristorante di Madrid ha suscitato scalpore. L'allenatore in seguito ha spiegato che si è trattato di un faccia a faccia casuale, anche se ha colto l'occasione per esprimere il suo apprezzamento: "Ho parlato con Dybala, gli ho detto quello che pensavo di lui: che è un grande giocatore".