Futuro Juve, Thomas Partey con Renato Sanches per il centrocampo

TORINO - Il centrocampo della Juventus che verrà sta prendendo forma in queste settimane, in questi giorni, in queste ore. Si gira il mondo a caccia dell’obiettivo, si effettuano sondaggi, si collezionano telefonate esplorative propedeutiche a futuri incontri dal vivo. E si tirano le prime somme: il portoghese Renato Sanches, con tutta la gioventù dei suoi 24 anni e al netto della forte concorrenza del Milan, è un giocatore che piace molto ai vertici del club bianconero. Cresciuto nel Benfica, la Juve lo tiene d’occhio praticamente da quando lasciò il Portogallo per il Bayern nell’estate 2016, ma per varie ragioni non ha mai spinto sull’acceleratore. Il ragazzo, forte delle 24 presenze con un gol e 5 assist messi finora a bilancio, sta facendo vedere buone cose con il Lille, anche se a fine stagione i campioni di Francia saranno probabilmente obbligati a cederlo a costi non esattamente proibitivi (“balla” un contratto in scadenza nel 2023). Si tratta di condizioni che possono ingolosire la Juventus a caccia di centrocampisti veri, esperti anche di sfide europee e immediatamente pronti all’uso. Tanto è vero che con l’entourage di Sanches c’è già un’intesa di massima sull’opportunità di aggiornarsi nel corso della sosta imminente con un possibile faccia a faccia.