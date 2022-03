Cuadrado: "Io resto qui. La Juve è la mia famiglia"

MILANO - Non c’è solo il rinnovo del contratto di Paulo Dybala nell’agenda delle trattative della Juventus. Nell'elenco dei giocatori in scadenza al 30 giugno compare anche un calciatore determinante nei successi bianconeri degli ultimi anni: Juan Cuadrado, 34 anni il 26 maggio. La negoziazione tra l’esterno colombiano e la dirigenza bianconera, però, è meno turbolenta rispetto a quella che vede protagonista Dybala. Lo conferma il diretto interessato in una lunga intervista on line da oggi sulla piattaforma di Dazn: «Sono molto tranquillo, la società sta lavorando. Le parti stanno parlando. Speriamo di continuare e rimanere qui, perché sono molto contento di essere in questa famiglia, la Juventus», dice Cuadrado in questa chiacchierata che rientra nel format di Dazn chiamato “1 vs 1”.