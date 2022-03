Morata, si tratta: Juve e Atletico Madrid cercano l'accordo

TORINO - Ci sono notti che sembrano fatte apposta per dare un segnale. Sono notti anomale, che sanno di nuova svolta quando il protagonista è un ragazzo d’oro, abituato a segnare da anni ma non tanto da essere considerato un cannoniere doc. Ecco, mettiamola così: Alvaro Morata, più che un bomber seriale, è un attaccante bravo a decidere le partite firmando reti, difendendo palloni avvelenati spalle alla porta, orchestrando ripartenze come solo lui è in grado di fare. Sabato i tifosi della Sampdoria se ne sono accorti sulla loro pelle, perché quelli della Juventus conoscevano da un pezzo i segreti della punta. Il riscatto di Morata, insomma, non sarà mai un titolo banale. Perché racchiude in sé il significato di una carriera vissuta scendendo e risalendo, con picchi altissimi - vedi la Juve del biennio 2014-16 quando l’autografo di Alvarito sulle gare chiave in Champions e non solo è storia - e cadute che mai si sono tramutate in crolli. Lo spagnolo ce l’ha nel dna: sa riprendersi dopo aver vissuto momenti no, come quando in questa stagione è stato necessario che intervenisse Massimiliano Allegri per confermargli la sua fiducia (...)