Che bagarre per Rudiger: tra il Real e il Bayern si muove la Juve

TORINO - Non aveva mai avuto molti dubbi, il Governo inglese gli ha cancellato anche quelli. Antonio Rudiger, già prima delle sanzioni comminate al club di Roman Abramovich che di fatto ne hanno congelato il mercato, era orientato a non rinnovare il contratto con il Chelsea che scade a giugno. Il 29enne difensore tedesco, dopo la tripletta Europa League-Champions League-Mondiale per club in Blues, è intenzionato a cambiare aria per vivere una nuova avventura. Adesso, anche se l’ex Roma avesse un ripensamento, il Chelsea non potrebbe comunque proporgli alcun prolungamento.

Tutti motivi che scaldano le pretendenti. Non sarà più come un tempo, per i giocatori in odore di svincolo, ma nel caso di Rudiger le offerte non mancano. Il jolly difensivo della Germania è nel mirino dei principali top club. Due su tutti: il Bayern Monaco e il Real Madrid. Tanto i bavaresi quanto gli spagnoli hanno in programma un restyling della difesa e l’opportunità di aggiungere un campione d’Europa gratis intriga non poco. Se Bayern e Real sono considerate le favorite, alla corsa per il centrale dei Blues si è iscritta anche la Juventus. I bianconeri partono più indietro, anche perché a differenza dei tedeschi e dei merengues hanno già in rosa il miglior difensore Under 25 - Matthijs de Ligt - però ci sono e continuano a tenere le antenne dritte. Alla Continassa hanno manifestato interesse nei confronti del tedesco e sono pronti a giocarsi le proprie carte. Nessuno si illude in casa Juventus, però nel mercato le sorprese sono all’ordine del giorno e di qui a giugno, a meno di firme imminenti, può ancora succedere di tutto.