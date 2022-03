Juve, da Renato Sanches e Thomas Partey al sogno Pogba: la situazione

TORINO - La lista dei centrocampisti in mano al ds bianconero Federico Cherubini è ancora lunga, come è normale che sia a metà marzo: periodo di molte piste seguite in parallelo, per essere pronti a scattare su ciascuna di esse quando arriverà il momento di stringere. Citato Jorginho, restiamo a Londra, sponda Arsenal, dove gioca Thomas Partey, già seguito quando era all’Atletico Madrid, passato due anni fa ai Gunners che pagarono i 50 milioni di clausola: cifra che oggi piazza attorno ai 40 il prezzo del cartellino della diga ghanese, certo non sotto ai 30. Costa meno Renato Sanches, attorno ai 20-25, essendo in scadenza con il Lille nel 2023, ma bisogna fare i conti con l’agguerrita concorrenza del Milan, da tempo sulle tracce del portoghese.