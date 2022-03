Rüdiger criptico: "Futuro in Italia? Contento al Chelsea, ma vedremo"

Non solo Juve-Villarreal. La serata di Champions ha anche decretato il passaggio ai quarti di finale dei campioni in carica del Chelsea che, dopo il 2-0 di Stamford Bridge, hanno battuto 2-1 il Lilla in rimonta (di Pulisic e Azpilicueta le reti che hanno ribaltato il momentaneo vantaggio dei francesi firmato da Burak Yilmaz dal dischetto) qualificandosi per il turno successivo. In casa Blues, però, dopo le dimissioni di Roman Abramovic, continua a tenere banco la questione societaria. I gioielli del Chelsea sono finiti nel mirino dei top club europei, e tra questi c'è anche l'ex Roma Antonio Rüdiger.