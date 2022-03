Juve, piano rinnovi: per Cuadrado è un sì sicuro

Parafrasando un celebre film degli anni Ottanta, è arrivato il tempo dei rinnovi in casa Juventus . Non soltanto Paulo Dybala , il caso più eclatante per la grandezza del giocatore e per l’incertezza della trattativa: sull’agenda dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e del direttore sportivo Federico Cherubini la lista degli juventini in scadenza è lunga. Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio e Mattia Perin hanno tutti il contratto fino al 30 giugno 2022. E poi ci sarebbe anche Alvaro Morata: in questo caso non si tratta di un rinnovo, ma di un fine prestito, che però necessita di una trattativa.

Juve, in estate più qualità in mezzo

(...)

Se lunedì è il giorno di Dybala, mercoledì dovrebbe essere quello di De Sciglio, uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri, apprezzato per la duttilità e l’affidabilità. Per il laterale è pronto un biennale con opzione sul terzo anno a circa due milioni a stagione, una cifra inferiore rispetto al suo attuale stipendio. Ogni giorno, invece, è quello buono per Cuadrado, il cui rinnovo viene dato per scontato. Ilcolombiano è troppo importante nello scacchiere allegriano per privarsene, tanto più che lo stesso giocatore ha ribadito qualche giorno fa di voler restare e che la trattativa, già avviata in autunno, sta procedendo spedita.

Lunedì si decide per Dybala

(...)

Anche Perin e Bernardeschi sono chiamati a decidere del loro futuro. Il portiere si starebbe orientando ad accettare un ruolo di gregario, anziché ambire ad andare in una squadra dove poter giocare da titolare, e prolungare così il suo rapporto con i bianconeri. Momenti di riflessione per Bernardeschi, che vuole conoscere a fondo l’offerta per valutare se accettare o andarsene.

