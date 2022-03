Juve-Dybala, giù la maschera: lunedì il vertice tra le cifre e le ambizioni

TORINO - Odio quel giorno lì, lo cantava Vasco Rossi. A breve capiremo se invece per Paulo Dybala, il lunedì, possa rappresentare in qualche modo un dì amabile, di festa e... joyoso. In quanto punto di svolta per la trattativa del suo rinnovo (o meno) con la Juventus.

Per ora, comunque, di buono c’è che l’opzione è confermata. Strano a dirsi - viste le ultime vicissitudini - ma quanto trapelato in merito ai programmi convergenti della Juventus e degli agenti del calciatore è (al momento) confermato. Tutte le parti in causa sono piuttosto convinte di ritrovarsi attorno a un tavolo riunioni del quartier generale della Continassa dopodomani. Soprattutto, lo è la Juventus: che detta l’agenda.