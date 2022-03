Fagioli ma non solo: tutti i giovani su cui la Juve può puntare

TORINO - Pedri (2002) titolare, con un gol da ammirare e riammirare per bellezza del gesto e freddezza in area dell’ultimo Golden Boy di Tuttosport. Gavi (2004) non titolare come in Liga, entrato a dar man forte al Barcellona in casa del Galatasaray in Europa League. Ogni volta che li si vede in azione, tutti (ma proprio tutti) a dire: ma che bravi all’estero, dove fanno giocare i giovani, accadesse anche da noi. Peccato che succeda - e che sia successo -, ma l’esercizio della memoria non è disciplina molto frequentata. Chi ha mostrato talento non è mai stato ostracizzato perché giovane. Esempi del passato? Demetrio Albertini prende in mano il centrocampo del Milan a vent’anni, Alessandro Del Piero debutta nella Juventus a 19 anni da compiere, Francesco Totti esordisce 16enne nella Roma. La stessa età che, in tempi più recenti, fa registrare Gianluigi Donnarumma tra i pali ancora del Milan.

Fenomeni la cui carriera è stata (o sarà, nel caso del portiere) ad altissimo livello. Come lo sarà per Pedri e Gavi, già nel giro della Spagna di Luis Enrique. Per altri giovani, buoni giocatori ma possibili campioni tutti da verificare, occorre esercitare l’arte della pazienza, per non correre il rischio di vederli precipitare presto nell’oblio.