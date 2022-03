Mundo Deportivo: "Juve, Barcellona su Danilo. Scambio con Dest?"

BARCELLONA (SPAGNA) - Il lavoro di Xavi sta portando i primi buoni risultati nella stagione del Barcellona, che è in corsa in Europa League e sta risalendo anche nella classifica di Liga. Proprio per questo, la dirigenza dei blaugrana è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Mantenendo, però, sempre l'attenzione al bilancio. Come riporta il Mundo Deportivo, una delle priorità del Barcellona sarebbe quella di trovare un terzino destro e i catalani avrebbero messo gli occhi su Danilo.