Juve, mossa per Paredes e sfida al Milan

TORINO - Avanti con il centrocampo. Il piano resta quello, in casa Juve, e a confermarlo sono gli indizi che filtrano dai salotti delle trattative. Il ds Federico Cherubini vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri uno-due rinforzi in mediana. Il numero dipenderà anche dalle cessioni. In questo momento gli uomini mercato bianconeri sono segnalati attivi su più fronti e profili differenti. Le idee sono chiare, però marzo è il tempo dei sondaggi e della semina, non ancora quello degli affondi. I dirigenti della Juventus, infatti, stanno agendo su più tavoli. Così, pur tenendo in caldo la pista Jorginho, i bianconeri hanno effettuato un sondaggio anche per Leandro Paredes del Paris Saint-Germain. Il regista argentino ex Roma ed Empoli ha un contratto fino al 2023, come il campione d’Europa italo-brasiliano, ma tre anni di meno. Quello di Paredes, già vicino più volte alla Juventus in passato, è un nome tornato di moda. La sensazione è che, ora come ora, la prima scelta resti Jorginho, anche per una questione di leadership. Aspettando che si sblocchi il mercato in entrata e in uscita del Chelsea, congelato dalle sanzioni comminate dal Governo inglese al patron Abramovich, alla Continassa si guardano intorno e valutano eventuali piani alternativi. Jorginho e Paredes, per una questione di caratteristiche, sono considerati alternativi. E molto probabilmente l’affondo per l’uno o per l’altro dipenderà anche dall’eventuale uscita di Arthur.