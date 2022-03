Dybala-Juve, dentro o fuori: da oggi si accelera 

TORINO - Si sono cercati, si sono trovati, si sono abbracciati e per farlo hanno impiegato meno di cinque minuti. Dusan Vlahovic ha visto qualcuno di sua conoscenza infilarsi nello spazio, Paulo Dybala ha ringraziato il compagno e poi, con una sterzata delle sue, ha messo a sedere ciò che rimaneva della già friabile difesa salernitana. […] Ieri Dybala ha giocato su un piano inclinato, cercando di andare oltre il ruolo di goleador juventino di stagione. Ne ha segnate 13 di reti, l’argentino. Poi è stato Allegri a prendere il posto di Vlahovic nel ruolo di condivisore di un sentimento comune. E quell’abbraccio tra Max e Paulo prima della sostituzione con Morata , e con lo Stadium in piedi, è un altro indice da non sottovalutare. Dybala c’è, Dybala è vivo, Dybala - racconta chi lo conosce bene - non ha proprio voglia di interrompere la storia con la Juventus . Lui giocherebbe sempre, a patto che il fisico regga, anche per affinare l’intesa con Vlahovic. […]

L'incontro con la dirigenza

[…] Oggi alla Continassa è in programma l’incontro tra la dirigenza bianconera, l’agente Jorge Antun e Carlos Novel, l’uomo che cura le sponsorizzazioni del giocatore. Potrebbe non essere l’appuntamento determinante, già solo per il fatto che il ds Federico Cherubini e l’ad Maurizio Arrivabene dovrebbero aggiornare i rappresentanti della Joya su una proposta economica prevedibilmente fondata su una parte fissa non lontana dai 7 milioni attualmente percepiti dall’argentino e una variabile legata anche a presenze e gol. Come dire: più giochi, più segni, più guadagni. È plausibile che Dybala si prenda il suo tempo per riflettere sulla portata dell’offerta, per forza di cose confrontata con ciò che la concorrenza potrebbe dargli: si parla di Inter e Atletico Madrid alla finestra, ma chiunque voglia Dybala intende vederci chiaro sui suoi continui stop fisici. «Sempre bello segnare qua! Bella atmosfera e grande vittoria ragazzi!», il messaggio social della Joya dopo Juve-Salernitana. Non sembra il commiato finale di chi non vede l’ora di accasarsi altrove.

