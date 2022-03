De Telegraaf: "Offerta del Bayern per Gravenberch, ma la Juve..."

AMSTERDAM (Olanda) - Ryan Gravenberch è il sogno di mercato di molte società europee. Il contratto del talento 19enne dell'Ajax scade nell'estate del 2023, e su di lui ci sono gli occhi di numerosi top club. Al momento il Bayern Monaco sembrerebbe essersi mosso per primo per accaparrarsi le prestazioni del classe 2003. Come riporta il De Telegraaf, i bavaresi avrebbero già messo sul tavolo un'offerta, ma ancora al di sotto delle aspettative dei lancieri. Il quotidiano olandese ha parlato di un incontro segreto ad Amsterdam, nella Johan Cruyff Arena, tra i vertici dei due club con l'offerta di 25 milioni sul tavolo, anche se sono 35 quelli richiesti per la partenza di Gravenberch. La domanda è se il Bayern sia pronto a migliorare la propria offerta visto che, sempre secondo De Telegraaf, la Juventus offrirebbe attualmente la stessa cifra per il centrocampista, mentre altri media hanno recentemente riferito che anche il Real Madrid avrebbe iniziato la caccia al 19enne. Il giocatore ha escluso che andrà via dall'Ajax a parametro zero, è quindi tutto pronto per un'asta di mercato per il gioiello della scuderia di Mino Raiola che sicuramente scalderà il mercato estivo.