Juve, Arrivabene: "No al rinnovo per Dybala, decisione presa"

TORINO - Paulo Dybala lascerà la Juventus a fine stagione. Lo ha detto chiaramente Maurizio Arrivabene, nel giorno in cui c'è stato l'incontro tra i dirigenti bianconeri e l'entourage del calciatore argentino per tentare un prolungamento del contratto in scadenza a giugno: "Il contratto di Dybala non è stato rinnovato - le parole dell'amministratore delegato della Juve - non ci sono spiragli. Un cambiamento c'è stato con il mercato di gennaio e con l'arrivo di Vlahovic. È cambiato l'assetto tecnico della squadra. Parte di questi cambiamenti riguardano il contratto di Dybala che oggi non è stato rinnovato. C'è stato un incontro che abbiamo avuto oggi, un incontro amichevole, molto chiaro e rispettoso. Da parte di Juventus sarebbe stato facile fare un'offerta molto molto al ribasso però poco rispettosa nei confronti di Paulo. È un giocatore che ha passato 7 anni della sua carriera con noi; quel tipo di offerta non avrebbe dimostrato il rispetto che c'è nei suoi confronti e sicuramente non avrebbe aiutato quelli che saranno i passi futuri della sua carriera. La decisione è stata presa, abbiamo pensato molto. Però voglio dire che è importante sottolineare una cosa: la dirigenza della Juventus non prende decisioni contro la Juventus, la dirigenza della Juve prende delle decisioni per il bene della Juventus".