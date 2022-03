Juve, ora chi prende Dybala? La pista Inter si può scaldare...

Il futuro di Dybala

[...] È vero che la stagione è ancora in corso e che la conclusione della stessa potrà condizionare le strategie dei club coinvolti, nonché dei giocatori eventualmente in odor di cessione per liberare spazio alla Joya, ma è altrettanto vero che quella dell’Inter è destinazione appetibile a prescindere. [...] L’Atletico Madrid si piazza alle spalle dell’Inter. Il motivo? In questi casi contano anche i desideri del giocatore: secondo quanto trapelato da chi conosce bene Dybala, trasferirsi dalla Juve agli storici rivali non è mai stata una prospettiva gradita in assoluto, così come la disponibilità a lasciare l’Italia. Ecco, smaltita la delusione per l’interruzione del rapporto, può diventare concreta la possibilità che Paulo spinga per il no all’estero, volendo prediligere un campionato che conosce a memoria, pur con il serio rischio di indispettire i tifosi juventini. Se invece non dovesse decollare la candidatura nerazzurra, allora sarebbe inevitabile prestare ascolto alla concorrenza straniera. Che fa rima con l’Atletico Madrid, dove Luis Suarez in scadenza il 30 giugno libera un posto, oppure con - più defilato - il Barcellona, che però deve prima liberarsi di ingaggi pesanti. Più tiepide, già solo perché la Joya non ha mai considerato il calcio fisico della Premier League come l’ideale per le sue caratteristiche (nel 2019 fu lui a far saltare lo scambio con Romelu Lukaku, allora al Manchester United), le ipotesi Tottenham e Arsenal. Ma in quella porzione di Londra hanno già avviato i sondaggi e le richieste d’informazioni. Sullo sfondo, infine, si staglia Leo Messi: se la Pulce a Parigi pensasse di aver già fatto il suo tempo e magari si lasciasse incantare dalle avance di Xavi, uno spazio per Dybala accanto alla Pyramide Inversée del Louvre ci sarebbe di sicuro.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport