Juve, Carnevali apre per Raspadori: "Se ci fosse la possibilità saremmo felici"

Ora che l'addio di Paulo Dybala a fine stagione è praticamente ufficiale, alla Juve è iniziato il totonomi per rinforzare il reparto offensivo. La partenza della Joya lascerà libero un posto in attacco e la dirigenza bianconera vuole muoversi anzitempo per riempire questa casella. Tra i possibili nuovi rinforzi per la Vecchia Signora potrebbe esserci il giovane attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, autore di nove gol e cinque assist in 30 presenze stagionali con i neroverdi.

Carnevali su Raspadori alla Juve

A proposito di un suo possibile approdo alla corte di Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato del club emiliano Giovanni Carnevali, in occasione dell'evento United by Alessandro Moggi, ha commentato: "Lo spero, perché no? Noi con la Juventus abbiamo fatto già l'operazione Locatelli, se ci fosse la possibilità di farne altre saremmo felici. A gennaio una società inglese lo ha chiesto con assiduità, per noi è un giocatore fondamentale". Il dirigente del Sassuolo, poi, scherzando ha aggiunto: "Chiederemo noi informazioni su Dybala! No questa no, è una cosa impossibile perché noi puntiamo su giovani che devono maturare per poi darli ai grandi club".

