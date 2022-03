Addio Dybala, Balbo: “La Juve perde il giocatore più forte della Serie A”

ROMA - "La Juventus perde il giocatore tecnicamente più forte del campionato italiano e perdendo Dybala, perde anche la squadra". Senza troppi giri di parole, ai microfoni di Rai Sport nel corso della trasmissione Calcio Totale, Abel Eduardo Balbo, ex attaccante italo-argentino - tra le altre - di Udinese, Roma, Parma e Fiorentina commenta la decisione del club bianconero di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno alla Joya, a Torino da sette stagioni. "Se la Juventus - prosegue il 37 volte nazionale della Seleccion, che in carriera ha vestito anche le maglie di Newell's Old Boys, River Plate e Boca Juniors - ha fatto una scelta economica, vuol dire che non arriverà un campione. Inoltre non penso che Zaniolo andrà via dalla Roma, sinceramente, è da capire questa motivazione dietro alla partenza di Paulo a zero in estate".