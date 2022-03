Di Livio sul divorzio Dybala-Juve: "Vorrei capirne i motivi"

Angelo Di Livio , campione d'Europa con la maglia bianconera nella ChampionsLeague del '96, ha detto la sua sull'addio di Paulo Dybala alla Juve, intervenendo negli studi di Rai Sport, durante la trasmissione Calcio Totale: "Sono molto dispiaciuto, ma vorrei capire da dove sono nati i dubbi della dirigenza. Penso che non sia una questione meramente economica, non posso averne la certezza, ma credo che le perplessità più grandi siano legate al fattore infortuni".

Decisione per il bene della Juve

Solamente 24 ore fa, l'ad Arrivabene aveva annunciato il mancato accordo con la Joya, sottolineando come l'argentino non rientrasse più al centro del progetto bianconero dopo l'arrivo di Vlahovic: "Abbiamo preso una decisione definitiva per il bene della Juventus, non contro la Juventus".

