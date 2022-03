Juve, Zaniolo stile Vlahovic: il filo rosso del mercato

TORINO - La linea del mercato della Juventus l’ha svelata Pavel Nedved a margine di Juventus-Villarreal della scorsa settimana. «Vlahovic e Locatelli hanno fatto di tutto per venire da noi, sono l’esempio dei giocatori che cercheremo in futuro». L’eliminazione dalla Champions League ha fatto passare in secondo piano le dichiarazioni del vicepresidente bianconero. Non ha fatto nomi e cognomi, il Pallone d’Oro ceco, ma ha tracciato un identikit chiarissimo. E Nicolò Zaniolo, vista la situazione creatasi con la Roma, sembra corrispondere ogni giorno di più a quello che cercano alla Continassa per il post Paulo Dybala. La Juventus vuole il tuttocampista azzurro da mesi e i contatti stanno andando avanti sotto traccia, ma con ottimismo. Al resto stanno pensando indirettamente il club giallorosso e Zaniolo. L’immobilismo sul rinnovo di contratto, che scade nel 2024, porta in un’unica direzione: la separazione estiva. Ufficialmente Nicolò non è ancora stato messo sul mercato, ma secondo i ben informati a Trigoria sono già entrati nell’ordine delle idee di sacrificare l’ex Inter in nome del bilancio e per avere maggior margine di manovra nella prossima campagna acquisti.