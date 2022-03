Kulusevski, i dettagli dell'affare Juve-Tottenham: come e quando è previsto il riscatto

LONDRA (Inghilterra) - Dieci milioni sono già stati incassati a gennaio, altri potranno entrare nel giro di poco più di un anno nelle casse della Juve nel caso in cui i londinesi decideranno di trasformare il prestito biennale (fino a giugno 2023) di Dejan Kulusevski in acquisto a titolo definitivo. L'opzione per il riscatto c'è, per un valore di ulteriori 30 milioni. Ma non è l'unica possibilità che permetterebbe allo svedese di continuare a vestire la maglia degli Spurs.