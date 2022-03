Juve, il futuro di Dybala è tra Inter e Liga

TORINO- Il mercato della Juventus è già nel vivo, ma nessun tifoso s’è dimenticato del fatto che per almeno nove partite nella rosa bianconera ci sarà ancora un giocatore vero come Paulo Dybala . Essì, perché si racconterebbe il falso se si togliesse spazio alla condizione di smarrimento che tuttora pervade l’anima e il cuore di parte del popolo juventino, incapace di farsi una ragione del fatto che la Joya - incrociando le dita sul fronte infortuni - onorerà il contratto fino all’ultimo giorno, ma che nel frattempo possa accordarsi con chiunque essendo in scadenza.

I risultati del sondaggio

Sul sito di Tuttosport sono arrivati oltre 17.630 voti per rispondere alla domanda: “Da tifoso juventino perdoneresti un eventuale passaggio di Dybala all’Inter?”. Il pubblico resta diviso, ma la maggioranza continua a sostenere l’opposizione alla possibilità che l’argentino si trasferisca ai nerazzurri (68%) rispetto all’accettazione di un destino amaro, ma ritenuto giusto, perché “è la Juve che l’ha scaricato”. Chi conosce bene la Joya racconta di un ragazzo sì scosso, eppure desideroso di dare tutto fino all’ultimo impegno con indosso la maglia bianconera. Questione di professionalità e rispetto nei confronti dei tifosi che non mancheranno di omaggiarlo come si deve per colui che resta il capocannoniere stagionale della Juventus - 13 gol - e il decimo miglior marcatore nella storia del club - 113 reti - con Roberto Baggio (115) nel mirino.

Il futuro di Dybala

Intanto la domanda resta nell’aria: dove giocherà Dybala? Per l’Italia, dove la Joya vorrebbe rimanere, l’Inter è una candidata seria, ma prima deve liberare spazio al capitolo “ingaggi pesanti”. Per l’estero non tramonta l’opzione Atletico Madrid, tanto più dopo l’apertura del presidente Enrique Cerezo («È un grandissimo, ma è troppo presto per parlarne») con il Barcellona che, secondo fonti argentine, sarebbe pronto all’offensiva. Tottenham e Arsenal oltre Manica, il Paris Saint-Germain oltre le Alpi: è tutto in ballo, anche destinazioni che ad ora sembrano utopistiche.