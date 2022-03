Rudiger senza svenarsi: ecco la richiesta shock alla Juve

Non sarà oggetto di un restyling approfondito, anche perché i punti fermi non mancano a partire dagli imperituri Bonucci e Chiellini più il duttile Danilo, però la Juventus sta valutando tutte le mosse per rinnovare il reparto difensivo. E non necessariamente con un colpo di prospettiva - quello è già storia, si chiama Gatti, un ’98 dall’avvenire assicurato, che a fine stagione tornerà dal prestito al Frosinone ora a caccia della promozione in Serie A - ma dando un’occhiata in giro per l’Europa, dove le opportunità potrebbero non mancare. Tappa obbligata, per quanto non riservata esclusivamente ai bianconeri: Londra, quartiere “in” di Chelsea, direzione Stamford Bridge. […] Ladies and gentlemen, ecco a voi Antonio Rudiger. Nato a Berlino da mamma originaria della Sierra Leone e papà tedesco, svezzato in un quartiere multietnico della capitale, venuto su perfezionando abilità purissime da difensore completo. Centrale? Sì, ok, ma non solo. Lo trovi anche in corsia, ma soprattutto si adatta perfettamente ad entrambi gli schieramenti della retroguardia: a tre oppure a quattro davanti al portiere, per lui pari sono. […]