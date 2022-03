Juve e Bernardeschi, giorni caldi per il rinnovo: gli aggiornamenti

TORINO - Il tormentone Paulo Dybala si è chiuso a inizio settimana con la fumata nera: niente rinnovo, divorzio a giugno dopo sette anni e a parametro zero. Risolta la questione legata al numero dieci argentino, conteso da Inter, Atletico Madrid e Barcellona, adesso i dirigenti bianconeri si concentreranno sugli altri quattro giocatori con il contratto a scadenza. A partire da Federico Bernardeschi, per il quale continuano i contatti con l’agente Federico Pastorello. Il 28enne jolly ex Fiorentina sta dando la priorità alla Juventus e vorrebbe restare a Torino. Nei prossimi giorni sarà più chiara anche la posizione finale del ds Federico Cherubini e dell’ad Maurizio Arrivabene. Nessuno si sbilancia, come nel caso del secondo portiere Mattia Perin. Segnali positivi, invece, per quel che riguarda i prolungamenti di Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio.