Frattesi, è già derby d'Italia: che sfida tra Juve e Inter!

L’Italia saluta il Mondiale in Qatar , ma la Juventus non cambia i programmi: avanti con il “made in Italy” sul mercato . Orientamento chiaro e confermato una volta di più dagli ultimi spifferi che giungono dai salotti delle trattative. Non solo Nicolò Zaniolo : i dirigenti bianconeri hanno fatto irruzione su Davide Frattesi , 22enne rivelazione del Sassuolo, anticipando di fatto il derby d’Italia della prossima domenica.

La Juve piomba su Frattesi

Già, perché non è un mistero l’interesse dell’Inter per il centrocampista specializzato negli inserimenti e con il vizio del gol: 4 in questo campionato dopo gli 8 realizzati la passata stagione quando era al Monza in prestito. Sicuramente Frattesi sarà tra i protagonisti del nuovo corso azzurro. Non è ancora chiaro, invece, il suo futuro a livello di club. Perché se l’Inter si è mossa in anticipo, la Juventus nelle ultime settimane ha cambiato marcia tanto con l’entourage del giocatore quanto con il Sassuolo. Il club della famiglia Squinzi è una bottega tutt’altro che da saldi: per il mediano romano si viaggia sui 25 milioni più bonus. Quello per Frattesi si preannuncia un derby aperto e incerto fino all’ultimo, un po’ come quello della prossima settimana tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Simone Inzaghi. L’ad nerazzurro Beppe Marotta, da sempre convinto sostenitore del “made in Italy”, nei mesi scorsi ha sfruttato gli ottimi rapporti con il collega del Sassuolo, Giovanni Carnevali, per guadagnare la pole position sul centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Roma, che detiene tuttora una percentuale sulla rivendita intorno al 30%. Alla mossa dell’Inter è seguita quella del ds juventino Federico Cherubini, il quale punta a rafforzare le fondamenta azzurre della squadra per costruire un nuovo ciclo vincente. Da qui l’inserimento per Frattesi, il quale oltre a essere italiano ha una caratteristica che tanto manca ad Allegri: il gol.

