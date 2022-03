Mundo Deportivo: "Tutti a caccia di Depay. C'è anche la Juve"

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, tanti club della Premier League - su tutti il Tottenham - sarebbero sulle stracce dell'attaccante del Barcellona Memphis Depay. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse di Juventus, Milan, Inter e Napoli. L'ex Lione andrà in scadenza di contratto tra un anno e mezzo. Gli Spurs avrebbero già fatto un tentativo per l'attaccante. ma non sarebbero stati gli unici inglesi a chiamare i catalani per ingaggiarlo. Inoltre, il Barcellona potrebbe incassare molto dalla sua cessione, considerando anche il fatto che starebbe programmando la prossima stagione e Depay non rientrerebbe nei piani.