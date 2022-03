Da Mulazzi a Ripani passando per Turco, la giovane ItalJuve

TORINO - Dopo Fagioli , Miretti . E poi? Mentre il secondo, che oggi con l’Italia Under 19 cerca l’accesso all’Europeo, prosegue il cammino sulle orme del primo brillando con la Juventus Under 23, trascinando la Under 19 quando serve e muovendo i primi passi in prima squadra, alle loro spalle nel settore giovanile bianconero c’è un’altra giovane Italia che cresce. Oltre a talenti stranieri come Soulé e De Winter .

Una giovane Italia che ha nel centrocampista 2001 in prestito alla Cremonese nonché nazionale Under 21 e in Miretti due modelli tanto facili da prendere come riferimento, per il modo in cui stanno salendo i gradini della propria carriera, quanto difficili da emulare davvero, per lo stesso motivo. C’è chi può provarci, però: eccone alcuni tra i coetanei di Miretti (2003) e i ragazzi del 2004 e del 2005.