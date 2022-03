Sky Sports: “Juve, sfuma Rudiger? Incontro segreto con il Barcellona”

BARCELLONA (Spagna) - Continua la trattativa per assicurarsi le prestazioni per Antonio Rudiger. Il difensore del Chlesea, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è un obiettivo di mercato della dirigenza della Juventus per la prossima stagione, il primo nella lista per rafforzare il reparto difensivo, eppure non sembra così facile chiudere il discorso. Secondo Sky Sports, infatti, nella giornata di mercoledì l'agente del giocatore è volato in Spagna per incontrarsi con i dirigenti del Barcellona. L'incontro, secondo l'emittente, è andato in scena in un hotel della città catalana ed è durato circa tre ore.