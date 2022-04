Zaniolo, assist a Vlahovic: la Juve cerca gol per il futuro

TORINO - Non può essere questo il momento degli affondi, però più passano i giorni e più Nicolò Zaniolo piace alla Juventus. Non solamente alla Juventus, ma soprattutto alla Juventus, che in Italia non sembra dover fronteggiare una concorrenza così agguerrita, mentre in Spagna il nome del jolly della Roma resta vivo. Ma la dirigenza bianconera sa di avere una sorta di corsia preferenziale per i rapporti oliati con l’entourage del giocatore e perché, pur non essendo ancora scesi nei particolari, con la Roma non mancano segnali tali da far ipotizzare che l’inserimento di una contropartita tecnica possa agevolare la futura trattativa e ridurre l’esborso economico. Verrà il tempo in cui la Juve andrà decisamente in pressing. Verrà, perché adesso alla Continassa l’elenco dei nomi adatti a comporre la rosa del 2022-23 non è stato ancora scremato.

Zaniolo, nome caldo per la Juve Però quello di Zaniolo resta un nome caldo, a maggior ragione perché considerato funzionale alla risoluzione di un’esigenza primaria: innescare Dusan Vlahovic . Massimiliano Allegri ci sta lavorando e pur riscontrando che il serbo avrà il tempo per sgrezzarsi e ripulire il suo stile di gioco sempre un po’ troppo ruvido e frenetico, sa bene che oggi Paulo Dybala può fare da miccia ideale. Ma la Joya andrà via e nell’attesa che torni Federico Chiesa , serve andare dritti su un obiettivo fattibile. Da quando la Juve ha messo le marce alte accumulando 16 risultati utili consecutivi in campionato - da fine novembre dopo la sconfitta con l’Atalanta e prima del ko di domenica con l’Inter - la media gol incassati e subiti è andata migliorando, ma l’innesto di Vlahovic non è stato ancora sfruttato bene. Diciotto gol segnati e 16 subiti in 14 partite fino al 27 novembre compreso, giorno di Juve-Atalanta 0-1 (media di 1,28 reti realizzate e 1,14 incassate); 16-5 il conteggio fino al 23 gennaio, Milan-Juve 0-0, l’ultimo match prima dell’avvento di Vlahovic; 13-6 fino a Juve-Inter di domenica incluso, 18 partite disputate da fine novembre a oggi, 8 con un DV7 in più (media gol segnati: 1,62; subiti: 0,75). Totale da Salernitana-Juve del 30 novembre, giorno dell’avvio del filotto interrotto con l’Inter, a oggi: 29 reti segnate e 11 subite, media di 1,61 e 0,61. Come dire: dimezzate le reti incassate, migliorate quelle realizzate ma senza la svolta definitiva. I 23 tiri a 6 a bilancio nel derby d’Italia, con zero gol e poche chance per Vlahovic, rappresentano l’ultimo esempio. Le «idee chiare» di cui ha parlato Pavel Nedved aprono la strada alle piste già aperte.